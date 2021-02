"Mi ha presa per i capelli e poi mi ha trascinata...". Accuse choc della 18enne contro Genovese (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio La 18enne che ha denunciato per stupro Alberto Genovese racconta cosa è accaduto quella tragica notte. "Ho creduto di morire" "Credevo mi avrebbe uccisa". Tutto quello che ricorda Francesca (nome di fantasia) di quella notte a "terrazza sentimento", il mega attico milanese di Alberto Genovese, è di essere scampata alla morte per un soffio. "Mi ha presa per i capelli, mi ha trascinata con violenza sul pavimento. Ho avuto paura di morire", racconta nel corso di una lunga intervista al programma Non è L'Arena. Il racconto choc Tutto ha inizio la sera dello scorso 10 ottobre. Francesca partecipa ad un festino organizzato dal re delle startup nell'appartamento di palazzo Beltrade, a Milano. Alberto Genovese, che non ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Lache ha denunciato per stupro Albertoracconta cosa è accaduto quella tragica notte. "Ho creduto di morire" "Credevo mi avrebbe uccisa". Tutto quello che ricorda Francesca (nome di fantasia) di quella notte a "terrazza sentimento", il mega attico milanese di Alberto, è di essere scampata alla morte per un soffio. "Mi haper i, mi hacon violenza sul pavimento. Ho avuto paura di morire", racconta nel corso di una lunga intervista al programma Non è L'Arena. Il raccontoTutto ha inizio la sera dello scorso 10 ottobre. Francesca partecipa ad un festino organizzato dal re delle startup nell'appartamento di palazzo Beltrade, a Milano. Alberto, che non ...

