Mario Balotelli infuriato con Alda D’Eusanio | “Quello che ha detto è più grave di una bestemmia Fuori da tutti i programmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021)e il fratello Enock, compatti nel definire “uno schifo”che è accaduto per la seconda volta dentro la Casa del Grande Fratello.ha usato infatti la N-word (“Vedi qualche ne*ro da qualche parte, scusa?”, haa Carlotta dell’Isola). Occorrerà aspettare stasera per sapere se la giornalista verrà eliminata, come già accaduto a Fausto Leali per lo stesso motivo. Ma intantodice la sua sui social: “Mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia… perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è piùdi una? Perché cavolo non ci ...