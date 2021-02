Marilyn Manson, Evan Rachel Wood accusa: “Abusi e manipolazioni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attrice ha rivelato che l'autore delle violenze di cui aveva già parlato è proprio il cantante, suo ex compagno L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attrice ha rivelato che l'autore delle violenze di cui aveva già parlato è proprio il cantante, suo ex compagno L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ghesbor0 : RT @RollingStoneita: Evan Rachel Wood: «Marilyn Manson ha abusato di me per anni» #1febbraio - Armand70456529 : RT @JeAVRIL93: Evan Rachel Wood ha finalmente fatto il nome quindi non avete più nemmeno quella scusa ora, smettete di supportare Marilyn M… - ghesbor0 : RT @xdemislaughx: Evan Rachel Wood ha finalmente fatto il nome di Brian Warner, ovvero Marilyn Manson e spero che finalmente possa avere gi… - Riccardoventi10 : RT @Metalitalia: MARILYN MANSON: l'attrice Evan Rachel Wood lo accusa di molestie sessuali - - margheisi : RT @Metalitalia: MARILYN MANSON: l'attrice Evan Rachel Wood lo accusa di molestie sessuali - -