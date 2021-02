Manutenzione edifici scolastici: scarica modelli di circolari di sollecito (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inutile ribadirlo ma il responsabile per i luoghi di lavoro, dunque anche della sicurezza, è il dirigente scolastico mentre rimangono competenti per la Manutenzione gli Enti Locali, ovvero il Comune (per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado) e la Provincia (per le scuole Secondarie) ma gli interventi vanno sollecitati dal dirigente in quanto responsabile per la sicurezza in base al D.L.vo 81/08 già D.L.vo 626/94. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inutile ribadirlo ma il responsabile per i luoghi di lavoro, dunque anche della sicurezza, è il dirigente scolastico mentre rimangono competenti per lagli Enti Locali, ovvero il Comune (per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado) e la Provincia (per le scuole Secondarie) ma gli interventi vanno sollecitati dal dirigente in quanto responsabile per la sicurezza in base al D.L.vo 81/08 già D.L.vo 626/94. L'articolo .

fundaroantonio : Manutenzione edifici scolastici: scarica modelli di circolari di sollecito - Orizzonte Scuola Notizie… - architettiroma : #formazioneOAR I lavori di manutenzione degli edifici . Scelte progettuali, opere provvisionali ed attrezzature per… - ChrFani : RT @LuigiBrugnaro: Nel corso del 2020 come @CMVenezia siamo intervenuti con opere di manutenzione straordinaria sui 17 edifici scolastici e… - IvanHoller : RT @LuigiBrugnaro: Nel corso del 2020 come @CMVenezia siamo intervenuti con opere di manutenzione straordinaria sui 17 edifici scolastici e… - Lupo1960 : RT @LuigiBrugnaro: Nel corso del 2020 come @CMVenezia siamo intervenuti con opere di manutenzione straordinaria sui 17 edifici scolastici e… -

Ultime Notizie dalla rete : Manutenzione edifici Solai e controsoffitti: la primaria di San Rocco di Montà li rinnova

...nel 2019 la candidatura al Miur per indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti degli edifici ... Assegnato anche il servizio di manutenzione e cambio lampade per gli impianti dell'illuminazione ...

Manutenzione estintori: ultime sentenze

Interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici; mancata adozione di misure antinfortunistiche; estintore inefficiente o scarico. Indice 1 Manutenzione degli estintori 2 ...

Manutenzione edifici scolastici: scarica modelli di circolari di sollecito Orizzonte Scuola Bonus mobili: suddivisione dell’immobile e limiti di spesa

Lo scorso anno ho effettuato dei lavori di suddivisione di un immobile di mia proprietà. Alla fine dei lavori ho ottenuto due distinti appartamenti. Nei prossimi mesi ho intenzione di acquistare mobil ...

Distretto Unesco piemontese: pioggia di contributi

In programma degli interventi nel distretto Unesco piemontese. Molte le opere da realizzare nei territori di Langhe, Roero e Monferrato.

...nel 2019 la candidatura al Miur per indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti degli... Assegnato anche il servizio die cambio lampade per gli impianti dell'illuminazione ...Interventi dinecessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli; mancata adozione di misure antinfortunistiche; estintore inefficiente o scarico. Indice 1degli estintori 2 ...Lo scorso anno ho effettuato dei lavori di suddivisione di un immobile di mia proprietà. Alla fine dei lavori ho ottenuto due distinti appartamenti. Nei prossimi mesi ho intenzione di acquistare mobil ...In programma degli interventi nel distretto Unesco piemontese. Molte le opere da realizzare nei territori di Langhe, Roero e Monferrato.