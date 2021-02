LIVE Sci alpino | SuperG Garmisch in DIRETTA | Lara Gut-Behrami ipoteca la vittoria

(Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDICOSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO 11.03 Gioco, partita e incontro. La svizzeraGut-si porta in testa con 88 centesimi sulla norvegese Lie. Sarà quasi impossibile batterla. 11.02 94 centesimi di margine dopo due intermedi! Sta dominando… 11.02 Subito 36 centesimi di vantaggio al primo intermedio, velocità di punta più alta. 11.02 E ora il momento della verità:Gut-. 11.01 Gara convincente per Tessa Worley, terza a 0.30. Le prime cinque atlete sono racchiuse in 36 centesimi. E purtroppo la quinta è Francesca Marsaglia. Un equilibrio incredibile! 10.59 Niente da fare nemmeno per Corinne Suter, seconda a 0.23 da Lie. Tutte ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

