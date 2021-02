Le reti internet sono state bloccate durante il colpo di stato dei militari in Myanmar (Di lunedì 1 febbraio 2021) (foto: Getty Images)A seguito del colpo di stato in Myanmar la rete internet del Paese è stata soggetta a blackout pilotati. Dopo che i militari hanno arrestato la leader del governo in carica e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito che ha vinto le elezioni dello scorso novembre con un’ampia maggioranza con l’accusa di brogli elettorali, si sono registrati continui blocchi alle connessioni internet. L’associazione non governativa NetBlocks, che si occupa del monitoraggio dei diritti digitali, ha individuato i primi blackout dalle 3 del mattino, ora locale, con un crescendo che ha messo ko fino al 50% dell’operatività di ... Leggi su wired (Di lunedì 1 febbraio 2021) (foto: Getty Images)A seguito deldiinla retedel Paese è stata soggetta a blackout pilotati. Dopo che ihanno arrela leader del governo in carica e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito che ha vinto le elezioni dello scorso novembre con un’ampia maggioranza con l’accusa di brogli elettorali, siregistrati continui blocchi alle connessioni. L’associazione non governativa NetBlocks, che si occupa del monitoraggio dei diritti digitali, ha individuato i primi blackout dalle 3 del mattino, ora locale, con un crescendo che ha messo ko fino al 50% dell’operatività di ...

