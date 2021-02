La sofferenza umana dà fastidio. (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Yvan Rettore. La gente comune non sopporta chi soffre. Non lo fa per cattiveria ma per abitudine. Perché tutti sono presi dai loro impegni, dai... Leggi su freeskipper (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Yvan Rettore. La gente comune non sopporta chi soffre. Non lo fa per cattiveria ma per abitudine. Perché tutti sono presi dai loro impegni, dai...

Ma per una questione di dignità umana ne vale sempre la pena. Perché è questo essere uomini! Yvan Rettore Foto di Marco Wolff da Pixabay

La Grande Guerra e l'epidemia di Spagnola: quegli anni terribili di perdita e sofferenza

Certo anche la lotta contro le malattie (e più che mai contro una pandemia) risente della volontà o della responsabilità umana. Come è vero che l'evento bellico può sfuggire al controllo umano e ...

Successivo Malattia e sofferenza, approcci riflessivi Forche Caudine-Molisani La Grande Guerra e l'epidemia di Spagnola: quegli anni terribili di perdita e sofferenza

Il ruolo importante dell'associazionismo sia laico che di ispirazione cattolica che faceva capo al cardinale Ferrari e il parallelismo con i nostri tempi ...

Salute mentale, non basta un buon reddito per stare bene

Penso al Tavolo di Lavoro Tecnico sulla Salute Mentale costituito dal Ministero della Salute dove si dovrebbe parlare, tra le altre cose, di psicoterapia. La salute mentale è un argomento divenuto mol ...

