Inter-Juventus | Pirlo | “Il gruppo la nostra forza Stop per Ramsey”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Laaffronterà domani a Milano l’di Antonio Conte nella gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Andreaha parlato ai microfoni diTV nelle consuete dichiarazioni pre partita. “Voglio vedere una squadra consapevole“, ha affermato, “dovremmo essere bravi a gestirla perché si gioca su 180 minuti. La sconfitta contro l’ci ha insegnato tanto, siamo ripartiti facendo grandi prestazioni“. LEGGI ANCHE:, Andreaha scelto la coppia d'attacco “Ci siamo preparati bene in questi giorni, ci aspettiamo la solita, conosciamo Conte. Sono molto bravi a chiudersi e ripartire, hanno giocatori veloci e bravi ad inserirsi. Dovremmo stare molto attenti. ...

Inter_en : ?? | FORTRESS SAN SIRO ? Torino ? Bologna ? Napoli ? Spezia ? Crotone ? Juventus ? Benevento Seven consecutive hom… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #InterJuventus di Coppa Italia ?? - juvandme : RT @juventusfc: ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve… - MattiaGiovi : RT @juventusfc: Quando il Derby d'Italia è in Coppa... ?? #BlackAndWhiteStories ?? -

