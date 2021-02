Il caso banchi a rotelle in Veneto. I sindacati: “Pochissimi i presidi che non li hanno usati”. Ma aggiungono: “Scomodi per le lezioni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) I banchi a rotelle tornano a far discutere il mondo dell’istruzione ed è subito scontro tra chi accusa la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e chi parla di “strumentalizzazione politica” arrivata ad orologeria nel bel mezzo della crisi di governo. Ad accendere la miccia ci ha pensato l’assessore Veneto alla Scuola Elena Donazzan, che a seguito di una riunione venerdì scorso con le organizzazioni sindacali ha deciso di fare un’indagine per sapere quanti dirigenti scolastici hanno spedito nei magazzini o nelle soffitte le famose sedie con le ruote. A farle da spalla è stato il leader della Lega Matteo Salvini con un post al vetriolo su Facebook contro la ministra. Con l’assessore anche la segretaria veneta dello Snals, Daniela Avanzi, che ha per prima sollevato la questione durante l’incontro. Un fulmine a ciel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Itornano a far discutere il mondo dell’istruzione ed è subito scontro tra chi accusa la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e chi parla di “strumentalizzazione politica” arrivata ad orologeria nel bel mezzo della crisi di governo. Ad accendere la miccia ci ha pensato l’assessorealla Scuola Elena Donazzan, che a seguito di una riunione venerdì scorso con le organizzazioni sindacali ha deciso di fare un’indagine per sapere quanti dirigenti scolasticispedito nei magazzini o nelle soffitte le famose sedie con le ruote. A farle da spalla è stato il leader della Lega Matteo Salvini con un post al vetriolo su Facebook contro la ministra. Con l’assessore anche la segretaria veneta dello Snals, Daniela Avanzi, che ha per prima sollevato la questione durante l’incontro. Un fulmine a ciel ...

Il caso dei banchi a rotelle Le sedute mobili a rotelle nel Veneto non sono state apprezzate al punto che sono finite nei magazzini e oggi gli studenti veneti sono tornati ai loro vecchi banchi di ...

