Ibrahim Afellay si ritira | l’addio al calcio arriva a 34 anni

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021)dàal. All’età di 34, dopo essere rimasto svincolato per un anno, il centrocampista olandese, ma di origini marocchine, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. In bachecavanta un argento conquistato con la Nazionale olandese ai Mondiali in Sudafrica nel 2010, competizione persa in finale contro la Spagna. In carriera ha militato con il PSV, Barcellona, Schalke, Olympiakos e Stoke. SportFace.