“Ha infranto il regolamento” davvero Zelletta rischia l’espulsione? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si attende con ansia la prossima puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 1 febbraio per conoscere la decisione degli autori circa la possibile espulsione di Andrea Zelletta, richiesta a gran voce dal pubblico. Ma cosa ha fatto di così grave l’ex tronista per rischiare un provvedimento così estremo come la squalifica? Le precedenti squalifiche Provvedimento che ricordiamo è stato preso spesso in questa edizione, probabilmente come mai prima. Il primo è stato il cantante Fausto Leali che ha pronunciato con leggerezza e senza la precisa volontà di offendere la parola ne**o rivolto al coinquilino Enock Balotelli, fratello del famoso calciatore; seguito poi da Denis Dosio e Stefano Bettarini per una bestemmia (o presunta tale). L’ultimo in ordine di tempo il conte Filippo Nardi per alcune frasi sessiste e offensive verso la Ruta. Quello che ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si attende con ansia la prossima puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 1 febbraio per conoscere la decisione degli autori circa la possibile espulsione di Andrea, richiesta a gran voce dal pubblico. Ma cosa ha fatto di così grave l’ex tronista perre un provvedimento così estremo come la squalifica? Le precedenti squalifiche Provvedimento che ricordiamo è stato preso spesso in questa edizione, probabilmente come mai prima. Il primo è stato il cantante Fausto Leali che ha pronunciato con leggerezza e senza la precisa volontà di offendere la parola ne**o rivolto al coinquilino Enock Balotelli, fratello del famoso calciatore; seguito poi da Denis Dosio e Stefano Bettarini per una bestemmia (o presunta tale). L’ultimo in ordine di tempo il conte Filippo Nardi per alcune frasi sessiste e offensive verso la Ruta. Quello che ha ...

