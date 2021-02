Giochi SEGA nel Game Pass? Microsoft potrebbe averlo svelato

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Attualmente il serviziodiconta una generosa presenza di, tra cui i titoli EA, aggiunti al catalogo in concomitanza con il debutto della Xbox Series. Secondo dei rumors a quanto pare sono in arrivo anche i, i quali si aggiungeranno all’abbonamento nel corso del 2021.nel? Sembrerebbe di si Nell’app Xboxdalla dashboard della Xbox Series, è possibile notare una scheda chiamatadi, dove al suo interno sono riportati svariati titoli, tra cui Jet Set Radio, Crazy Taxi, Sonic, Yakuza Like a Dragon, Phantasy Star 2, Daytona USA e molti altri. Ciò confermerebbe ...

... svariati utenti su Reddit hanno infatti messo in evidenza un video in cui è possibile notare una sezione del Game Pass Ultimate dedicata proprio ae intitolata "Games on". Dando un'...Come evidenziato dalla community di Reddit , all'interno del catalogo Xbox Game Pass è possibile notare una particolare sotto - sezione che riporta "di". La cosa bizzarra? All'interno ...Da tempo si vocifera che SEGA arriverà nel corso del 2021 nel Game Pass con i suoi giochi, proprio come è stato con EA. Quest'oggi vi riporto una cosa ...Alcuni utenti Xbox sostengono che Microsoft e SEGA stiano per stringere un accordo o qualche genere di partnership, sulla base di un aggiornamento dell'Xbox Store.