GF Vip, concorrente batte la testa: ansia tra i fan – VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Forte preoccupazione al GF Vip per un gioco finito male, avvolto nel tappeto ha battuto la testa contro i piedi del divano Al GF Vip ci sono stati momenti di forte apprensione per uno dei concorrenti più amati: Tommaso Zorzi. Durante una sfida della produzione, l’influencer di Milano ha battuto la testa contro i piedi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Forte preoccupazione al GF Vip per un gioco finito male, avvolto nel tappeto ha battuto lacontro i piedi del divano Al GF Vip ci sono stati momenti di forte apprensione per uno dei concorrenti più amati: Tommaso Zorzi. Durante una sfida della produzione, l’influencer di Milano ha battuto lacontro i piedi L'articolo proviene da Inews.it.

trash_italiano : Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - EireenViolet : RT @EireenViolet: Gf Vip,rancore e poca empatia nell'incontro tra i Zenga:'Prenditi le tue responsabilità!' Walter Zenga è entrato nella Ca… - Lul62111985 : @zormello Il gf aveva fatto un comunicato per dire di liberare la lavatrice, giacomo era ospite vip e gli serviva l… - silvia95643060 : Tra due anni abraham al gf vip in Italia e gloria nuova concorrente segnatelo #Gregorelli - jessica_zorzina : RT @iaianumero8: La persona che uscirà peggio da questo Grande Fratello Vip non è un concorrente. No, neanche la mamma di Pierpaolo. È Amed… -