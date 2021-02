Fiorella Mannoia si sposa: nozze a sopresa a 66 anni con Carlo Di Francesco (Di lunedì 1 febbraio 2021) e hanno deciso di sposarsi. Una decisione presa senza accendere grandi riflettori sulla propria vita privata (stanno insieme da 10 anni circa) com'è nel loro stile. A scovare le pubblicazioni delle è ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) e hanno deciso dirsi. Una decisione presa senza accendere grandi riflettori sulla propria vita privata (stanno insieme da 10circa) com'è nel loro stile. A scovare le pubblicazioni delle è ...

Corriere : Fiorella Mannoia sposa a sorpresa Carlo, storico fidanzato (con 26 anni di meno) ed ex ... - MediasetTgcom24 : Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco: nozze a sorpresa dopo 10 anni d'amore - fiorellaqueen91 : RT @giorgiansa: Fiorella Mannoia: 'Sanremo è una grande macchina, è industria, lavoro per tanta gente, non il fanalino di coda' #Sanremo20… - LuigiLiccardo6 : RT @Corriere: Fiorella Mannoia sposa a sorpresa Carlo, storico fidanzato (con 26 anni di meno) ed ex ... - fiorellaqueen91 : RT @Corriere: Fiorella Mannoia sposa a sorpresa Carlo, storico fidanzato (con 26 anni di meno) ed ex ... -