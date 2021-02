Festival di Sanremo, svelato il cachet di Ibrahimovic: cifra astronomica (Di martedì 2 febbraio 2021) Durante il prossimo Festival della canzone italiana sarà presente come ospite Zlatan Ibrahimovic. Vediamo quanto guadagnerà Z. Ibrahimovic (Instagram)Zlatan Ibrahimovic è un calciatore svedese, attualmente in forza al Milan. È considerato uno degli attaccanti più forti e completi del pianeta. Grazie al suo imponente fisico e ai suoi incredibili mezzi tecnici ha realizzato una quantità enorme di marcature. È primatista di reti nella sua nazionale con all’attivo 62 gol in 116 partite giocate. Il talento indiscusso dello svedese gli ha permesso di militare nei principali club europei. Tra questi spiccano le esperienze alla Juventus, all’ Inter, al Barcellona, al Paris Saint Germain ed infine al Milan, dove tutt’oggi gioca. Nel corso della sua carriera ha collezionato tantissimi titoli. Nel suo palmares ... Leggi su kronic (Di martedì 2 febbraio 2021) Durante il prossimodella canzone italiana sarà presente come ospite Zlatan. Vediamo quanto guadagnerà Z.(Instagram)Zlatanè un calciatore svedese, attualmente in forza al Milan. È considerato uno degli attaccanti più forti e completi del pianeta. Grazie al suo imponente fisico e ai suoi incredibili mezzi tecnici ha realizzato una quantità enorme di marcature. È primatista di reti nella sua nazionale con all’attivo 62 gol in 116 partite giocate. Il talento indiscusso dello svedese gli ha permesso di militare nei principali club europei. Tra questi spiccano le esperienze alla Juventus, all’ Inter, al Barcellona, al Paris Saint Germain ed infine al Milan, dove tutt’oggi gioca. Nel corso della sua carriera ha collezionato tantissimi titoli. Nel suo palmares ...

