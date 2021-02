Fallout New Vegas ottiene di nuovo la mod The Frontier con alcuni contenuti controversi rimossi

Eurogamer_it : Ritorna la mod #TheFrontier per #FalloutNewVegas dopo che è stato rimosso del contenuto inappropriato. - GamingTalker : Fallout New Vegas, la mod Frontier torna disponibile con alcuni contenuti rimossi - FrancisMayCry : Ho sempre desiderato giocarlo ma non sono mai riuscito. Poi lo cerco nel MS Store, anche se faccio fatica a finire… - stardustisbi : Persona 4 - PsVita NieR Automata - Ps4 Okami - Ps2 Portal 2 - PC Metal Gear Solid 3 - Ps2 Fallout: New Vegas - PC… - uomodenisoviano : @maurovanetti Dedico un budget limitato ai vg, forse perche sono un precario, ho preso solo 6giochi dal 2010 a oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fallout New

GamingTalker

...99') Assassin's Creed Valhalla - 38,77' (59,99') Resident Evil 2 Remake - 12,57' (59,99') Resident Evil 3 Remake - 13,39' (59,99')3 - 0,71' (9,99') Wolfenstein The...The implications of COVID - 19 feature broadly in the report, which looks at theof the ... This includes $50 billion ofIDA resources through grants and highly concessional loans and $12 ...The Frontier, la mod di Fallout New Vegas è ora disponibile, ma alcuni contenuti controversi sono stati rimossi.Fallout: the Frontier è una delle più grandi e attese mod di Fallout: New Vegas mai realizzate, ma dalla sua uscita avvenuta il 15 gennaio, la mod in questione è stata rimossa pochi giorni fa in segui ...