Da oggi quasi tutta l'Italia è zona gialla. Negozi, ristoranti, musei: tutte le FAQ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da oggi lunedì 1° febbraio sono scattate le nuove classificazioni di colore per le zone di rischio delle regioni Italiane. Solo 5 aree sono in zona arancione: Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. Il resto del Paese è in zona gialla: ecco cosa si può fare e quali sono le limitazioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dalunedì 1° febbraio sono scattate le nuove classificazioni di colore per le zone di rischio delle regionine. Solo 5 aree sono inarancione: Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. Il resto del Paese è in: ecco cosa si può fare e quali sono le limitazioni

amnestyitalia : #Egitto Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, studente egiziano incarc… - pierofassino : Più di 1.000 persone, compresa Yulia Navalnaya, sono state arrestate oggi durante le manifestazioni in tutta la Rus… - fattoquotidiano : Da oggi quasi tutta Italia è in zona gialla: cosa si può fare (e cosa no). La mappa regione per regione - VaniaDelli : RT @amnestyitalia: #Egitto Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, studente egiziano incarcerato… - kiki_viola8 : RT @amnestyitalia: #Egitto Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, studente egiziano incarcerato… -