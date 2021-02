Cloverfield | un sequel è in lavorazione

(Di lunedì 1 febbraio 2021) È in arrivo ildi, film horror prodotto da J.J. Abrams e rilasciato sul grande schermo nel 2008 Nel 2008 veniva rilasciato, monster movie diretto da Matt Reeves e prodotto da J. J. Abrams che raccontava di un gruppo di ragazzi di New York in fuga dagli attacchi di un pericoloso mostro gigante che minacciava di radere al suolo l’intera città. Il progetto ha dato vita a un “Universo“, con due film, 10Lane e TheParadox, usciti al Cinema, rispettivamente, nel 2016 e nel 2018. Pensate e sviluppate originariamente come progetti stand alone, le due pellicole sono poi state legate adando vita a un franchise di monster movie a tema fantascientifico con delle connessioni tra un film e ...

Se mostri giganteschi attaccano una volta, sicuro che torneranno per un secondo round: è infatti in lavorazione ildel film '' , con J. J. Abrams in qualità di produttore e Joe Barton in veste di sceneggiatore. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del trailer di '...Buone notizie per i fan di, il film del 2088 prodotto da J. J. Abrams e diretto da Matt Reeves . Il monster movie found footage avrà finalmente un vero e proprio. E 10Lane e TheParadox ? - domanderete voi. Beh, non si tratta esattamente di seguiti ma di lontani parenti, e lo stesso si può dire di Overlord , inizialmente pensato ...In arrivo un effettivo sequel di Cloverfield. Scritto da Joe Barton e prodotto da J.J. Abrams. Nel progetto anche Hannah Minghella ...Se mostri giganteschi attaccano una volta, sicuro che torneranno per un secondo round: è infatti in lavorazione il sequel del film 'Cloverfield', con J. J. Abrams in qualità di produttore e Joe Barton ...