"Carlotta Dell'Isola è raccomandata da Alessia Marcuzzi": la rivelazione shock (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sofia Calesso ha deciso di metterci la faccia e lanciare una bomba su Carlotta Dell'Isola e Temptation Island. La protagonista del reality delle tentazioni ha dichiarato che la gieffina romana è stata favorita, con tutta probabilità da Alessia Marcuzzi, e che grazie a questa raccomandazione potrebbe arrivare in Finale. Ecco le rivelazioni scioccanti della Calesso sulla concorrente del Grande Fratello Vip, che stanno facendo molto discutere. Grande Fratello Vip, volano pesanti accuse per Carlotta Dell'Isola Tutti ricorderanno Sofia Calesso, la concorrente di Temptation Island che incappò nel "chi è Sofia?" di Antonella Elia. La Calesso ha deciso di fare rivelazioni molto importanti sul programma, che mette alla prova l'amore e la fedeltà delle coppie, e sulla ...

