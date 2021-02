CALCIOMERCATO MILAN – Donnarumma, ora serve accelerare / News (Di lunedì 1 febbraio 2021) È il momento di tornare a occuparsi del rinnovo di Gigio Donnarumma. C'è fiducia, ma anche ostacoli. Nella video News tutti i dettagli e le ultime Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 febbraio 2021) È il momento di tornare a occuparsi del rinnovo di Gigio. C'è fiducia, ma anche ostacoli. Nella videotutti i dettagli e le ultime Pianeta

DiMarzio : #Mandzukic al #Milan? Questione di numeri cambiati e non solo: tutti i retroscena della trattativa che lo ha portat… - DiMarzio : #Lazio su #Musacchio: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa col #Milan - DiMarzio : #Calciomercato - La #Lazio chiude per #Musacchio dal #Milan. I dettagli - sportli26181512 : CorSport - Grande soddisfazione a Milanello per l'impatto di Tomori: Fikayo Tomori ha fatto un'ottima impressione a… - PianetaMilan : #VIDEO - #Calciomercato @acmilan: @gigiodonna1, ora serve accelerare / #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -