Cagliari, ufficiale: arriva Rugani in prestito dalla Juventus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ora è ufficiale: Daniele Rugani torna in Italia e arriva al Cagliari in prestito dalla Juventus fino a fine stagione. Nel pomeriggio era arrivata l’accelerata di Giulini per il giocatore, che ha vinto la corsa contro il tempo per depositare il contratto prima della chiusura della sessione di calciomercato invernale, prevista per le ore 20. Rugani lascia quindi la Francia, dove ha vestito la maglia del Rennes. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ora è: Danieletorna in Italia ealinfino a fine stagione. Nel pomeriggio erata l’accelerata di Giulini per il giocatore, che ha vinto la corsa contro il tempo per depositare il contratto prima della chiusura della sessione di calciomercato invernale, prevista per le ore 20.lascia quindi la Francia, dove ha vestito la maglia del Rennes. SportFace.

