Bregnano | camion sbanda e finisce fuori strada Poi si ribalta

laprovinciadico : Camion si ribalta fuori strada Un ferito a Bregnano -

Ultime Notizie dalla rete : Bregnano camion

(Como), 1 febbraio 2021 - E' finito fuori strada ribaltandosi unda cava che stava trasportando della terra , questo pomeriggio in via Kennedy a. Ferita la camionista alla ...Intervento dei vigili del fuoco, oggi pomeriggio attorno alle 14.40, per il ribaltamento di un, in via Kennedy.Un camion che trasportava terra si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi a Bregano. Per cause ancora da chiarire, ...Bregnano (Como), 1 febbraio 2021 - E' finito fuori strada ribaltandosi un camion da cava che stava trasportando della terra, questo pomeriggio in via Kennedy a Bregnano. Ferita la camionista alla guid ...