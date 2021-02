Bonolis punge il Milan | “Con 14 rigori è facile essere primi” | News

Ultime Notizie dalla rete : Bonolis punge

Il presentatore tv e tifoso dell'Inter Paoloin un'intervista a Sky non ha mancato di mandare una stilettata al Milan: 'Qualsiasi squadra con 14 calci di rigore in 20 giornate sarebbe prima', ha detto il presentatore Mediaset facendo un ...Foto di Matteo Bazzi / Ansa Risultati che hanno fatto ritrovare il sorriso ai tifosi nerazzurri, compreso Paolo, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso il suo pensiero sul momento dell' ...Le ultime notizie sul Milan: Paolo Bonolis ha parlato dell'Inter e della lotta Scudetto, lanciando una frecciatina ai rivali cittadini, primi in Serie A ...Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Sono stati svelati nuovi dettagli su Leo Messi. El Mundo ha pubblicato le cifre che hanno pesato tantissimo sui con ...