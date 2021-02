Aspi, Atlantia: ricevuta lettera CDP per estensione termini offerta (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nella tarda serata del 31 gennaio, Atlantia ha ricevuto una lettera dal Consorzio formato da CDP Equity S.p.A., Blackstone Infrastructure Advisors L.L.C. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, in cui viene richiesta una estensione dei termini per la presentazione di un’offerta finale per l’88% del capitale di Autostrade per l’Italia entro la fine del mese di febbraio. Lo rende noto la stessa Atlantia, con un comunicato, “in merito alla notizia riportata in data odierna da Bloomberg, e anche su sollecitazione delle autorità di vigilanza, a seguito dell’andamento odierno del titolo” sottolineando che la lettera ricevuta non contiene alcuna indicazione di prezzo, ma si limita ad affermare testualmente che: “we are ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nella tarda serata del 31 gennaio,ha ricevuto unadal Consorzio formato da CDP Equity S.p.A., Blackstone Infrastructure Advisors L.L.C. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, in cui viene richiesta unadeiper la presentazione di un’finale per l’88% del capitale di Autostrade per l’Italia entro la fine del mese di febbraio. Lo rende noto la stessa, con un comunicato, “in merito alla notizia riportata in data odierna da Bloomberg, e anche su sollecitazione delle autorità di vigilanza, a seguito dell’andamento odierno del titolo” sottolineando che lanon contiene alcuna indicazione di prezzo, ma si limita ad affermare testualmente che: “we are ...

