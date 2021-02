Adelfia | genitori positivi a test corona virus | figli a scuola Documento del dirigente

Lisa_Lizy84 : RT @LaGazzettaWeb: Adelfia, genitori positivi mandavano i figli a scuola: «Comportamenti irresponsabili» - rep_bari : Genitori positivi al Covid mandano i figli a scuola: sette classi chiuse ad Adelfia. Il preside: 'Li denuncio' [di… - rep_bari : Genitori positivi al Covid mandano i figli a scuola: sette classi chiuse ad Adelfia. Il preside: 'Li denuncio' [di… - corzunino : Genitori positivi al Covid mandano i figli a scuola: sette classi chiuse ad Adelfia. Il preside: 'Li denuncio'… - SilviaDipinto : Adelfia, genitori positivi mandano figli a scuola. Il preside: 'li denuncio'. @rep_bari #Puglia #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Adelfia genitori

Vicenda decisamente deprecabile ad, comune della provincia di Bari. Così come segnala La Gazzetta del Mezzogiorno, il ... per procurata pandemia, nei confronti di alcunidi bambini che ...- 'Oggi andrò dai carabinieri per presentare formale denuncia, per procurata pandemia, nei confronti di alcunidi bambini che frequentano diverse scuole del mio istituto comprensivo. ...Genitori risultati positivi al Covid mandano i figli a scuola come se niente fosse. È accaduto ad Adelfia, dove alcuni alunni della scuola elementare e media “Moro e Falcone”, tutti con genitori con t ...La scoperta è avvenuta per caso nella scuola elementare e media Moro Falcone. Il dirigente Errico: "Era già accaduto a novembre, ora torno ...