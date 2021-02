A gennaio immatricolazioni auto ancora in calo (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A gennaio la Motorizzazione ha immatricolato 134.001 autovetture, con una variazione di -14,03% rispetto a gennaio 2020, durante il quale ne furono immatricolate 155.867 (nel mese di dicembre 2020 sono state invece immatricolate 119.563 autovetture, con una variazione di -14,87% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 140.448).Nello stesso periodo di gennaio 2021 sono stati registrati 259.244 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -23,47% rispetto a gennaio 2020 durante il quale ne furono registrati 338.754 (nel mese di dicembre 2020 sono stati invece registrati 276.665 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -13,76% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ala Motorizzazione ha immatricolato 134.001vetture, con una variazione di -14,03% rispetto a2020, durante il quale ne furono immatricolate 155.867 (nel mese di dicembre 2020 sono state invece immatricolate 119.563vetture, con una variazione di -14,87% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 140.448).Nello stesso periodo di2021 sono stati registrati 259.244 trasferimenti di proprietà diusate, con una variazione di -23,47% rispetto a2020 durante il quale ne furono registrati 338.754 (nel mese di dicembre 2020 sono stati invece registrati 276.665 trasferimenti di proprietà diusate, con una variazione di -13,76% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ...

Stellantis ha una quota di mercato pari quasi al 40% in Italia, all'indomani della fusione. In calo del 21,7% i 14 brand del Gruppo a gennaio

C'è stato il contributo alle immatricolazioni dei primi acquisti attivati dai nuovi incentivi, operativi dal 18 gennaio. Senza, il risultato sarebbe stato un crollo, dichiara Adolfo De Stefani ...

Stellantis, il gruppo nato a inizio anno dalla fusione di Fca e Psa, ha immatricolato a gennaio in Italia 52.542 auto, il 21,7% in meno dello stesso mese del 2019 quando ancora le due società erano se ...

