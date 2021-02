24 ore di Daytona 2021 | Acura e Taylor in trionfo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La 24 ore diedizioneè nel segno della Honda (attraverso il suo marchio), e del WayneRacing. La formazione dell’ex pilota di origine sudafricana conquista la classica della Florida per il terzo anno consecutivo, la prima da quando ha lasciato la Cadillac per legarsi alla casa nipponica. Proprio le “Caddy” di Action Express e Chip Ganassi contendono alla vettura dila vittoria fino agli ultimi 15 minuti, in una corsa segnata da sorpassi, colpi di scena e ben 12 caution. Ricky, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi e Helio Castroneves salgono sul gradino più alto del podio, battendo la Cadillac di Jimmie Johnson e la Mazda ufficiale. Quest’ultima è autrice di una rimonta spettacolare. Nella classe GTLM, Corvette e BMW danno vita ad una battaglia ...

In classe GTD la Mercedes l'ha fatta da padrona alla 24di, andando a piazzare una doppietta su cui la Ferrari ha molto da recriminare per un contatto che ha mandato la 488 GT3 Evo 2020 numero 21 di AF Corse contro le barriere a quattro...Antonio Garcia del team Corvette Racing ha vinto la 24didopo esser risultato positivo al Covid - 19 durante la corsa. La General Motors ha aspettato la conclusione della gara di durata andata in scena nel week end alInternational ...Una foratura ha impedito a Roger Van Der Zande di andare all'attacco della Acura vincitrice della 24 ore di Daytona nella categoria Prototipi ...Si è aperta con un eccellente piazzamento la stagione del pilota ticinese che ora vola negli Emirati Arabi per l'Asian Le Mans Series ...