Wta Melbourne 2021: ordine di gioco e orari di lunedì 1 febbraio (Di domenica 31 gennaio 2021) Il grande tennis ritorna protagonista con il WTA 500 di Melbourne. I due tornei femminili, il Gippsland Trophy e lo Yarra Valley Classic, nella giornata di lunedì 1 febbraio ospiteranno match di primo e secondo turno. Due le azzurre impegnate sui campi australiani, ovvero Jasmine Paolini, che sfiderà Wang sul campo 8, e Camila Giorgi, che se la vedrà con la francese Burel sul campo 13. Da segnalare anche l’esordio di Serena Williams e Simona Halep. Di seguito il programma completo: MARGARET COURT ARENA A partire dalle 01.00 ora italiana: Cornet vs Tomljanovic (Gippsland Trophy) A seguire: Gauff vs Teichmann (Gippsland Trophy) A seguire: Gavrilova vs S.Williams (Yarra Valley Classic) Non prima delle 08.30: Halep vs Potapova (Gippsland Trophy) 1573 ARENA A partire dalle 01.00: Doi vs Pavlyuchenkova (Yarra Valley Classic) A seguire: Aiava ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Il grande tennis ritorna protagonista con il WTA 500 di. I due tornei femminili, il Gippsland Trophy e lo Yarra Valley Classic, nella giornata diospiteranno match di primo e secondo turno. Due le azzurre impegnate sui campi australiani, ovvero Jasmine Paolini, che sfiderà Wang sul campo 8, e Camila Giorgi, che se la vedrà con la francese Burel sul campo 13. Da segnalare anche l’esordio di Serena Williams e Simona Halep. Di seguito il programma completo: MARGARET COURT ARENA A partire dalle 01.00 ora italiana: Cornet vs Tomljanovic (Gippsland Trophy) A seguire: Gauff vs Teichmann (Gippsland Trophy) A seguire: Gavrilova vs S.Williams (Yarra Valley Classic) Non prima delle 08.30: Halep vs Potapova (Gippsland Trophy) 1573 ARENA A partire dalle 01.00: Doi vs Pavlyuchenkova (Yarra Valley Classic) A seguire: Aiava ...

sportface2016 : #WTAMelbourne 1 - Vince #Paolini, fuori #Errani e #Trevisan - sportface2016 : #WtaMelbourne 2 2021: come e quando seguire la contesa tra #Giorgi e #Burel - Ubitennis : WTA Melbourne 2: Bene Paolini, subito fuori Errani - LorenzoAndreol4 : Tra poco in diretta su @SuperTennisTv per la telecronaca del match tra Sara #Errani e Jelena #Ostapenko, primo turn… - livetennisit : WTA Melbourne (Yarra Valley Classic): LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Elisabetta Cocciaretto… -