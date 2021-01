“Ti devi vergognare di quello che hai fatto” la storia di Stephanie a C’è posta (Di domenica 31 gennaio 2021) Quando Maria De Filippi era stata ospite a Che tempo che fa aveva messo in guardia sul fatto che la nuova edizione di C’è posta sarebbe sta caratterizzata da storie molto attuali e a tratti difficili. Proprio su una di queste, andata in onda nella puntata di sabato 30 gennaio il web è insorto. La storia è quella di Stephanie, una giovane che si è dovuta scusare per un tradimento al marito davanti a tutta Italia e non solo a lui ma anche ai suoi fratelli e alla madre. Le reazioni sui social sono state tra le più contrariate: “Scappa finché sei in tempo!” ha scritto un utente, “Facciamo che te lo compro io il biglietto per Amsterdam” ha scritto un altro “Come fai a stare con un uomo del genere?” e poi ancora, “Hai 30 anni, non ti puoi condannare a una vita di inferno con questi analfabeti retrogadi!” e infine “Ben ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Quando Maria De Filippi era stata ospite a Che tempo che fa aveva messo in guardia sulche la nuova edizione di C’èsarebbe sta caratterizzata da storie molto attuali e a tratti difficili. Proprio su una di queste, andata in onda nella puntata di sabato 30 gennaio il web è insorto. Laè quella di, una giovane che si è dovuta scusare per un tradimento al marito davanti a tutta Italia e non solo a lui ma anche ai suoi fratelli e alla madre. Le reazioni sui social sono state tra le più contrariate: “Scappa finché sei in tempo!” ha scritto un utente, “Facciamo che te lo compro io il biglietto per Amsterdam” ha scritto un altro “Come fai a stare con un uomo del genere?” e poi ancora, “Hai 30 anni, non ti puoi condannare a una vita di inferno con questi analfabeti retrogadi!” e infine “Ben ...

69blackout : @imperfectpsyco Chi ti ha rinfacciato queste cose è semplicemente perché è una persona sola senza possibilità di cr… - liedo_Liz : Quando disperdi quei piccoli cristalli di vita dalla porta dell'anima non te ne devi vergognare: è il dono più prez… - G_Onagap21 : @rrosasenzaspine sei bellissima, davvero. Non ti devi vergognare. - fiofineline : @MIGXFLHST eddai su sai che non ti devi vergognare con me - Hopingforthebe3 : RT @MusFly1984: Senti, tu hai bisogno di qualche bel ceffone ben dato. Tu devi soffrire almeno la metà di quello che ha sofferto quella san… -