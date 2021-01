Roma-Verona 3-1 | le pagelle di CalcioWeb | la squadra di Fonseca spazza via le polemiche FOTO

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - Roberto11712522 : #:SerieA: Roma 3 and Verona 1 FT.?????????????????????????????????????????????? - rivistalaroma : ROMA-VERONA. A PRIMA VISTA… di Paolo MARCACCI #APrimaVista #ASRoma #Fonseca #Friedkin #MARCACCI #romaverona… - Svanamaster : RT @INRadionews: ?? Finita la giornata di #SerieA. Torna al terzo posto la #Roma battendo il #Verona grazie ad un ottimo primo tempo. La #L… - pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

- Lapiega ilgrazie a un eccezionale primo tempo: i giallorossi vanno sul 3 - 0 prima dell'intervallo con le reti di Mancini , Mkhitaryan e Mayoral . Nella ripresa gli scaligeri accorciano le ...- Anche questa sera Edin Dzeko era in tribuna all'Olimpico per assistere al match della suacontro il. L'attaccante bosniaco non ha ancora risolto i contrasti con Dzeko e durante tutta la settimana si è allenato individualmente a Trigoria insieme a due preparatori. Stasera ha ...Vittoria della Roma nel posticipo della ventesima giornata all’Olimpico: è finito 3-1 il match con il Verona, per i giallorossi, a segno nel primo tempo nello spazio di nove minuti. Prima l’ex viola M ...Risultato in diretta, gol e highlights del match della 20^ giornata di campionato tra la Roma di Paulo Fonseca e il Verona di Ivan Juric ...