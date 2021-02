Miti_Vigliero : Rebus stipendi per mille prof e bidelli in Liguria, lavoratori Covid pronti allo sciopero - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Rebus stipendi per mille prof e bidelli in Liguria, lavoratori Covid pronti allo sciopero… -

Il Secolo XIX

'L'idea è quella di dare un segnale forte per farci sentire - raccontano alcuni aderenti al gruppo WhatsApp "Covid Liguria", formato da decine di lavoratori, fra docenti e personale Ata, ...Da fine dicembre tiene banco il nodo del mancato pagamento degliai docenti e personale Ata assunti dallo Stato come "organico Covid". Con una nota del 19 gennaio il Ministero ha assicurato ...Senza un chiarimento Palazzo Marino non potrà dare l’ultimo sì all’operazione. E ormai non c’è più tempo per il ...Molti dipendenti in attesa degli arretrati da novembre: “L’8 febbraio mobilitazione con il settore trasporti” Genova – Seconda settimana di scuole superiori in presenza al 50 per cento, a Genova e in ...