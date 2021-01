Mattino: Gattuso non capisce il rancore verso di lui (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ansia in casa Napoli è forte nonostante la vittoria di giovedì sera in Coppa Italia, Gattuso ha compreso che c’è una lotta quasi senza quartiere sulla sua pelle, scrive Il Mattino, Dove ancora non è che gli sia chiarissimo da che parte sta De Laurentiis che, il 12 gennaio, inviava la bozza finale del nuovo contratto e che dopo Verona inoltrava segnali di insofferenza dove faceva intendere che la sua avventura napoletana poteva essere persino al capolinea. È stata una settimana difficile e Gattuso vuole vincere per portare a casa altri 3 punti che avvicinerebbero la squadra all’obiettivo stagionale. È convinto che la sua panchina non sia a rischio ma gli sbalzi di umore di De Laurentiis possono portare a tutto. E questo non riesce a farlo stare tranquillo C’è un rancore sordo che Gattuso non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ansia in casa Napoli è forte nonostante la vittoria di giovedì sera in Coppa Italia,ha compreso che c’è una lotta quasi senza quartiere sulla sua pelle, scrive Il, Dove ancora non è che gli sia chiarissimo da che parte sta De Laurentiis che, il 12 gennaio, inviava la bozza finale del nuovo contratto e che dopo Verona inoltrava segnali di insofferenza dove faceva intendere che la sua avventura napoletana poteva essere persino al capolinea. È stata una settimana difficile evuole vincere per portare a casa altri 3 punti che avvicinerebbero la squadra all’obiettivo stagionale. È convinto che la sua panchina non sia a rischio ma gli sbalzi di umore di De Laurentiis possono portare a tutto. E questo non riesce a farlo stare tranquillo C’è unsordo chenon ...

