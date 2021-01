LIVE Olimpia Milano-Trieste 22-30, Serie A basket in DIRETTA: Grazulis veste i panni del mattatore in questo inizio di secondo quarto. Ospiti a +8 (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Milano a 7 minuti dall’intervallo. 22-30 Grazuuuuuuuuli da tre! Una sentenza il giocatore della squadra di Dalmasson: ora è +8 per gli Ospiti. 22-27 Inizia in modo pazzesco il secondo quarto di Trieste. Canestri in Serie per Alviti, Fernandez e Grazulis: 6-0 di parziale e +5 per i giugliani. COMINICIA IL secondo quarto. Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO quarto: Olimpia Milano-Trieste 22-21. 22-21 Shields con una tripla quasi a tempo scaduto: canestrone per lui. 19-21 La schiacciata di Upson: Trieste fa valere i suoi chili nel pitturato. 19-19 Hines nuovamente in ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeouta 7 minuti dall’intervallo. 22-30 Grazuuuuuuuuli da tre! Una sentenza il giocatore della squadra di Dalmasson: ora è +8 per gli. 22-27 Inizia in modo pazzesco ildi. Canestri inper Alviti, Fernandez e: 6-0 di parziale e +5 per i giugliani. COMINICIA IL. Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO22-21. 22-21 Shields con una tripla quasi a tempo scaduto: canestrone per lui. 19-21 La schiacciata di Upson:fa valere i suoi chili nel pitturato. 19-19 Hines nuovamente in ...

fabiocavagnera : GAME DAY Palla a due alle ore 17 al Mediolanum Forum d’Assago. Quali scelte per Ettore Messina? - OlimpiaMiNews : GAME DAY Palla a due alle ore 17 al Mediolanum Forum d’Assago. Quali scelte per Ettore Messina? - AlessandroMagg4 : GAME DAY Palla a due alle ore 17 al Mediolanum Forum d’Assago. Quali scelte per Ettore Messina? - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: LIVE! La parola ai nostri utenti: come hanno visto la vittoria dell' @OlimpiaMI1936 sullo @zenitbasket. Analisi, commenti… - backdoor_pod : LIVE! La parola ai nostri utenti: come hanno visto la vittoria dell' @OlimpiaMI1936 sullo @zenitbasket. Analisi, co… -