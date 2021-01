Ligue 1 | crollo Psg con il Lorient | non basta la doppietta di Neymar

sportli26181512 : #Ligue1, crollo Psg con il Lorient: non basta la doppietta di Neymar: Pochettino cade al 92' e perde l'occasione de… -

LORIENT (Francia) - Il Psg crolla per 3 - 2 sul campo del Lorient e fallisce il sorpasso al Lione restando a - 1 dalla vetta della1, in attesa di Lilla - Digione che potrebbe portare gli uomini di Galtier al primo posto in solitaria, in questo turno 22 condizionato dagli episodi di violenza esplosi ieri nel centro sportivo ......nella sequenza di risultati (un pareggio e quattro sconfitte) che ha frenato l'Olympique in1,... ritenuto responsabile della programmazione sbagliata, direttamente collegata alverticale ...Una manifestazione dei tifosi dell'OM degenera in un principio di incendio fuori dal quartier generale della squadra. Puntuale l'intervento delle forze dell'ordine con tanti arresti. Il match di stase ...Caos a Marsiglia con i tifosi in rivolta per le prestazioni negative della squadra. Arresti e partita col Rennes rinviata ufficialmente ...