Licata (Agrigento) – Sequestrano e torturano dei ragazzi disabili: poi pubblicano il video sui Social

I carabinieri hanno fermato tre giovani con le accuse di tortura e sequestro di persona. I tre indagati restano in carcere. Ordinanza cautelare in carcere per i tre ragazzi di Licata, in provincia di Agrigento, fermati con l'accusa di aver sequestrato, deriso, picchiato e torturato tre disabili. Lo ha disposto il gip di Agrigento, Alessandra Vella.

