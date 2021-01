Lecce | bambina si impicca nel bagno della scuola per una challenge social

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ancora una tragedia “” nelse, per unadi nove anni che ha tentato dirsi nelsua. A pochissima distanza dalla mortepiccola Antonella, che si èta con una cintura per seguire una terribile e pericolosadiventata virale sul popolarenetwork del momento, Tik Tok, un’altra tragedia. Questa volta è successo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi anche > Antonella e la sfida su TikTok, il risultato dell'autopsia: "Morta per asfissia"di nove anni prova ad impiccarsi a scuola: emulazione di un macabro gioco Leggi anche > ...- Lunedì scorso la tragedia di unadi 9 amnni che per gioco si era strangolata. Un coetanea, con una corda ed una sedia nel bagno della sua scuola, ha probabilmente tentato di emularla . ...Una corda ed una sedia nel bagno della sua scuola. Ed il tentativo di una bambina di emulare il gioco che avrebbe causato la morte lunedì scorso a Bari di una bambina di 9 anni. Suo ...Tragedia sfiorata a Lecce dove una bimba di soli 9 anni si è impiccata per “gioco” nel bagno della scuola. Con molta probabilità, la bambina ha tentato di emulare una pericolosa challenge, ricorrente ...