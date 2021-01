Inter, Bonolis spiega: “Scudetto? 14 rigori favorirebbero chiunque. Eriksen è forte, gli manca solo una cosa” (Di domenica 31 gennaio 2021) Con il Benevento grande gara, le chance Scudetto ci sono.Queste le parole di Paolo Bonolis, presentatore televisivo e tifoso sfegatato dell'Inter Intervenuto proprio per quanto concerne la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Benevento. Nell'ultimo match di Serie A, infatti, la compagine allenata da Antonio Conte ha eclissato la formazione sannita con il pesante parziale di 4-0, convincendo supporters e addetti ai lavori di essere entrata in un periodo di forma assolutamente invidiabile. Tra i temi trattati da Bonolis - in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - anche la prestazione di Eriksen, partito titolare nella gara di San Siro nel suo nuovo ruolo da play basso davanti alla difesa. Ecco le sue parole in merito alla prestazione del danese e non solo: “Il ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Con il Benevento grande gara, le chanceci sono.Queste le parole di Paolo, presentatore televisivo e tifoso sfegatato dell'venuto proprio per quanto concerne la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Benevento. Nell'ultimo match di Serie A, infatti, la compagine allenata da Antonio Conte ha eclissato la formazione sannita con il pesante parziale di 4-0, convincendo supporters e addetti ai lavori di essere entrata in un periodo di forma assolutamente invidiabile. Tra i temi trattati da- in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - anche la prestazione di, partito titolare nella gara di San Siro nel suo nuovo ruolo da play basso davanti alla difesa. Ecco le sue parole in merito alla prestazione del danese e non: “Il ...

