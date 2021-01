Gattuso un fiume in piena | “Non mi sento più a mio agio De Laurentiis? Sono deluso”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arriva il duro sfogo di Rino, dopo la vittoria del suo Napoli sul Parma. “Qui vengo massacrato ogni giorno, è una roba anomala…Citifosi da tastiera, in epoca di lockdown, ma anche da persone che stanno qui da anni ho sentito offese. Se c’entra la societa’? Giudicate voi, io sto zitto. Ma cosi’ è difficile. Io non leggo, ma i giocatori certe cose gli rimangono – ha detto il tecnico, a Sky – Sembra che siamo ultimi. Questa tarantella e’ cominciata da un mese. Io voglio lavorare in serieta’, e così non è serio”. Poi ancora: “Io devo pensare a lavorare, se perdo due partitedi nuovo in discussione. Non si lavora così, penso non si possa lavorare così. Ci vuole serietà. Ioqui e sto prendendo schiaffi a destra e a manca tutti i giorni, sembra che sia ultimo in ...