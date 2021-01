Domenica In | l’ospite inizia a parlare in inglese | confusione in diretta

Leggi su chenews

(Di domenica 31 gennaio 2021) Kabir Bedi parla inin studio In questa puntata diIn è ospite Kabir Bedi, l’ex Sandokan è indall’India, a suo dire uno dei Paesi leader nella lotta al virus, non si capisce bene il motivo ma sembra che ci sia una sorta d’immunità dovuta a una serie di fattori ancora da capire. Tuttavia nel corso del collegamento il noto attore hato ain, spiegando che solo in questa lingua riesce a spiegare la situazione in qui si trova ora l’India. Attimi di grandein studio, Mara Venier ha infatti chiesto: “Ma ci sono i traduttori?”In, tutte le anticipazioni Torna un nuovo appuntamento conIn, (forse) l’ultima condotta da ...