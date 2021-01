DIRETTA Cagliari-Sassuolo: segui la partita LIVE (Di domenica 31 gennaio 2021) La Serie A entra nel clou di questa domenica di campionato, alle 15 scendono in campo Cagliari e Sassuolo. La crisi in casa Cagliari sembra radicata e difficile da lasciarsi alle spalle. La conferma di Di Francesco, però, ha dato grande fiducia alla squadra sarda. Oggi i rossoblu ospiteranno un Sassuolo in cerca di vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021) La Serie A entra nel clou di questa domenica di campionato, alle 15 scendono in campo. La crisi in casasembra radicata e difficile da lasciarsi alle spalle. La conferma di Di Francesco, però, ha dato grande fiducia alla squadra sarda. Oggi i rossoblu ospiteranno unin cerca di vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 2018 - L'#Inter non segnava su punizione diretta da aprile 2018 (Cancelo contro il Cagliari): 55 tentativi senza go… - CanaleSassuolo : Diretta Cagliari-Sassuolo: il LIVE dalla Sardegna Arena dalle 15:00 - Cagliari_1920 : Cagliari-Sassuolo, cronaca in diretta, tabellino e formazioni ufficiali – LIVE - corra_davide : #CagliariSassuolo: Segui la diretta su GoalShouter » - Pall_Gonfiato : Ecco come seguire il match #Cagliari vs #Sassuolo -