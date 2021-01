Covid-19, Fedriga firma ordinanza anti assembramenti in Friuli Venezia-Giulia (Di domenica 31 gennaio 2021) Divieto di consumare alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque, nei luoghi dove siano possibili assembramenti; divieto di consumazione al banco nei locali dopo le ore 11; forti raccomandazioni per contenere al massimo i contagi in Friuli Venezia Giulia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 gennaio 2021) Divieto di consumare alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque, nei luoghi dove siano possibili; divieto di consumazione al banco nei locali dopo le ore 11; forti raccomandazioni per contenere al massimo i contagi in. L'articolo .

