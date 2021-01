Coppa Italia Femminile | Sassuolo-Milan 1-1 | rossonere beffate | LIVE

JuventusFCWomen : ?????? ???????????? ???? ??????????????! ???? ??Coppa Italia ?? @EmpoliLadies ?? Stadio Monteboro ? 14:30 CET ??#EmpoliJuve - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - romeoagresti : Non grossi dubbi di formazione per #Pirlo in vista di #SampJuve: #Chiellini dall’inizio. Con #DeLigt titolare in Co… - CCokina12 : RT @MilanPress_it: 90+5' - #SassuoloMilan 1-1 Triplice fischio! Finisce 1-1 l'andata dei quarti di questa Coppa Italia. Risultato giusto,… - gorgiallorosso : RT @ASRomaFemminile: Triplice fischio a San Gimignano: vinciamo per 4-0 l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia ?? ???? @Paloma_Lazar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

La Lazio torna in campo a Bergamo , dove mercoledì ha perso insalutando la manifestazione. C'è subito la possibilità di rivincita per gli uomini di Inzaghi, che si ripresenta con una ...La gazzarra scatenata in campo da Ibrahimovic e Lukaku nell'ultimo derby diha scosso profondamente il numero uno di via Allegri. Riportando alla memoria la sua analoga reazione per i ...18'st Compatta nella propria metà campo in fase di non possesso palla, la Lazio non concede spazi all'Atalanta. Muriel si deve allargare per cercare qualche pallone, e quindi ...In Serie A sfida di alta classifica a Bergamo, il Sassuolo vuole tornare a vincere. Il Crotone cerca punti importanti in ottica salvezza ...