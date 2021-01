Cologno | in 17 in casa per un compleanno | i carabinieri rovinano la festa

(Di domenica 31 gennaio 2021)Monzese (Milano), 31 gennaio 2021 " Sono arrivati uno dopo l'altro, letteralmente ammassati in un appartamento come se la pandemia non fosse mai esistita . Impazienti di festeggiare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Cologno casa

La Repubblica

Ma per 16 invitati a un compleanno la festa si è conclusa anzitempo, intorno alle 23,30 quando i carabinieri della Tenenza dihanno bussato alla porta scoprendo il maxi assembramento. A ...prevalente " tutto sommato " nel doppio appuntamento pop delle ammiraglie di venerdì 29 e ... Walter Zenga ha incontrato il figlio Andrea, Alda D'Eusanio è entrata nella) ha avuto 3,2 ...Cologno Monzese (Milano), 31 gennaio 2021 – Sono arrivati uno dopo l'altro, letteralmente ammassati in un appartamento come se la pandemia non fosse mai esistita. Impazienti di festeggiare il complean ...Ragazzi e adulti trovati a festeggiare compleanni anche oltre il coprifuoco, clienti di bar all'interno dei locali a consumare aperitivi (ancora in zona ...