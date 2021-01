Challenger Antalya 2021: Musetti supera in rimonta Ilkel ed approda in finale (Di domenica 31 gennaio 2021) Prima finale dell’anno per Lorenzo Musetti, che contenderà allo spagnolo Jaume Munar il titolo del Challenger di Antalya 2021. Bella vittoria in rimonta per il tennista di Carrara, capace di sbarazzarsi del turco Ilkel dopo due ore e diciassette di gioco in una semifinale molto combattuta. 6-7(6) 6-1 6-1 il punteggio finale in favore dell’azzurro, bravissimo a reagire dopo un primo set perso per il rotto della cuffia. CRONACA – Qualche errore di troppo in avvio per Musetti, che lascia troppo spesso l’iniziativa al suo avversario e non riesce a comandare lo scambio come vorrebbe. Nel tie-break questo copione prosegue ed il tennista di casa s’impone per 8 punti a 6 al secondo set point. Poco male però per ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Primadell’anno per Lorenzo, che contenderà allo spagnolo Jaume Munar il titolo deldi. Bella vittoria inper il tennista di Carrara, capace di sbarazzarsi del turcodopo due ore e diciassette di gioco in una semimolto combattuta. 6-7(6) 6-1 6-1 il punteggioin favore dell’azzurro, bravissimo a reagire dopo un primo set perso per il rotto della cuffia. CRONACA – Qualche errore di troppo in avvio per, che lascia troppo spesso l’iniziativa al suo avversario e non riesce a comandare lo scambio come vorrebbe. Nel tie-break questo copione prosegue ed il tennista di casa s’impone per 8 punti a 6 al secondo set point. Poco male però per ...

Leonard40959202 : Challenger Antalya, finale: Lorenzo Musetti-Jaume Munar in diretta streaming su questo link - sportface2016 : #Musetti-Munar in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Challenger Antalya 1 2021 - Leonard40959202 : RT @live_tennis: Antalya Challenger - Semi-final: Lorenzo Musetti beat Cem Ilkel 6-7, 6-1, 6-1 - zazoomblog : LIVE Musetti-Ilkel 6-7 6-1 6-1 Challenger Antalya in DIRETTA: l’azzurro domina il turco e vola in finale! -… - apicella57 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ???? non si ferma! Batte 67 61 61 Cem Ilkel ????: ad Antalya ???? giocherà la sua 2ª finale in carriera a live… -