Cagliari Sassuolo 1-0 LIVE | Joao Pedro trova la rete

(Di domenica 31 gennaio 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 Fischio d’inizio alle ore 15:00. Ore 14:23 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita. Ore 14:44 – Le due compagini fanno rientro negli spogliatoi. Ore 14:56 –fanno il loro ingresso sul manto verde della Sardegna Arena in attesa del calcio d’inizio. Ore 15:00 – Comincia la prima giornata del girone di ritorno di Serie A trae ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - AntLucarel : @giaestrismo Il Cagliari vince con il Sassuolo, attenzione. - PEFIORENTINA : Serie A Cagliari 1 Sassuolo 0 - rfutbol : Gol Cagliari, Cagliari 1-0 Sassuolo (min.76) #Cagliari #Sassuolo #SerieA - palpitesfutbol : GOL DO(A) Cagliari! Cagliari [1] x [0] Sassuolo Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 20ª Rodada 76 minuto(s) -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Sassuolo

Inzaghi0 - 0 Tante occasioni in questo primo tempo. Sardi più vicini al vantaggio con un palo di Nainggolan. Quasi ultima spiaggia per i sardi che si trovano al terzultimo posto ......e attende i risultati di, Parma e Crotone che la seguono in classifica e che comunque non potranno superarla neanche in caso di vittoria. Nel prossimo turno lo Spezia affronterà il...Serie A: Spezia-Udinese 0-1, fa tutto De Paul. LIVE: Cagliari-Sassuolo 0-0 e Crotone-Genoa 0-3, doppio Destro del 31/01/2021 alle 16:10 Dopo i 4 anticipi disputati tra venerdì e ieri, la 20esima ...Nel `lunch match` della 20a di Serie A, l`Udinese batte lo Spezia in trasferta per 1-0 e torna alla vittoria dopo un digiuno di nove partite. Si allontana dalla zona pericolo la squadra di Gotti (21 p ...