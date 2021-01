Caduta a Garmisch, ansia per Sofia Goggia: si teme infortunio al ginocchio (Di domenica 31 gennaio 2021) Garmisch, 31 gennaio 2021 - C'è grande apprensione per Sofia Goggia. Dopo l'annullamento della gara di oggi di Garmisch, poi spostata a domani mattina, Sofia Goggia è Caduta mentre lasciava l'area ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 31 gennaio 2021), 31 gennaio 2021 - C'è grande apprensione per. Dopo l'annullamento della gara di oggi di, poi spostata a domani mattina,mentre lasciava l'area ...

Gazzetta_it : In ansia per @goggiasofia, infortunata dopo una caduta su una pista turistica a Garmisch. Tutti gli aggiornamenti… - Corriere : Paura per Sofia Goggia: cade su una pista turistica, trauma distorsivo al ginocchio destro - RaiNews : #Sci, la campionessa olimpica di discesa libera Sofia #Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientr… - Marilenapas : RT @Corriere: Paura per Sofia Goggia: cade su una pista turistica, trauma distorsivo al ginocchio destro - salvogen : RT @SkyTG24: Sofia Goggia, caduta a Garmisch: distorsione al ginocchio, si teme per il Mondiale -