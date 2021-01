Bellanova e Bonetti, ex ministre beffate da Renzi: sul tavolo di Fico i loro nomi non ci sono (Di domenica 31 gennaio 2021) Bellanova e Bonetti, le ex ministre beffate da Renzi, appese al filo della speranza e dell’incertezza. Smarrite nei meandri dei “misteriosi” progetti del leader di Iv. I nodi da sciogliere nell’intricata matassa della crisi sembrano aumentare a ogni nuovo incontro tra Fico e la “vecchia” maggioranza. Quelle di cui le due titolari di dicasteri facevano parte. E sul cui abbandono, magari, in queste ore si staranno interrogando più dubbiose che mai. Dopo il colloquio con Fico di ieri, a chi gli chiede come sia andata, Renzi replica: «Molto bene. La scelta del presidente Mattarella è stata come sempre saggia. E finalmente si parla di contenuti. Questa crisi non è sul carattere o sulla simpatia: è una crisi sulle scelte da fare per il futuro». Già, il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 gennaio 2021), le exda, appese al filo della speranza e dell’incertezza. Smarrite nei meandri dei “misteriosi” progetti del leader di Iv. I nodi da sciogliere nell’intricata matassa della crisi sembrano aumentare a ogni nuovo incontro trae la “vecchia” maggioranza. Quelle di cui le due titolari di dicasteri facevano parte. E sul cui abbandono, magari, in queste ore si staranno interrogando più dubbiose che mai. Dopo il colloquio condi ieri, a chi gli chiede come sia andata,replica: «Molto bene. La scelta del presidente Mattarella è stata come sempre saggia. E finalmente si parla di contenuti. Questa crisi non è sul carattere o sulla simpatia: è una crisi sulle scelte da fare per il futuro». Già, il ...

