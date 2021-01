Anci | 300 sindaci campani firmano l’appello pro Appendino

(Di domenica 31 gennaio 2021) Trecentodellaa hanno già aderito alato dae daa per sollecitare il Parlamento a una revisione del Tuel e del reato di abuso di ufficio. Non una semplice iniziativa di solidarietà, quindi, ma una vera e propria chiamata all’azione. “Non chiediamo immunità o impunità – è scritto nel– non dubitiamo del lavoro dei magistrati e rispettiamo il dolore dei parenti delle vittime. Ma domandiamo: possono irispondere personalmente e penalmente di valutazioni non ascrivibili alle loro competenze? Possono essere condannati per aver fatto il loro lavoro?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

