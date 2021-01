Al via la lotteria degli scontrini. Premi fino a un milione: il regolamento (Di domenica 31 gennaio 2021) lotteria degli scontrini: il regolamento e come partecipare all’estrazione introdotta dal governo nel decreto fiscale. ROMA – Il 1° febbraio parte ufficialmente la lotteria degli scontrini. Estrazioni mensili conPremi fino a 10mila euro, ma che potrebbero portare a fine anno anche ad una vincita di un milione di euro. Questo nuovo gioco è stato inserito nel decreto fiscale di fine anno. L’idea da parte del governo è quella di combattere l’evasione fiscale. Con questa lotteria si proverà a convincere il cliente a chiedere lo scontrino per fare emergere quanto più nero possibile e comunicare il codice fiscale. Una riffa che ha delle regole ben precise: non potranno partecipare i minorenni e le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021): ile come partecipare all’estrazione introdotta dal governo nel decreto fiscale. ROMA – Il 1° febbraio parte ufficialmente la. Estrazioni mensili cona 10mila euro, ma che potrebbero portare a fine anno anche ad una vincita di undi euro. Questo nuovo gioco è stato inserito nel decreto fiscale di fine anno. L’idea da parte del governo è quella di combattere l’evasione fiscale. Con questasi proverà a convincere il cliente a chiedere lo scontrino per fare emergere quanto più nero possibile e comunicare il codice fiscale. Una riffa che ha delle regole ben precise: non potranno partecipare i minorenni e le ...

LegaSalvini : Al via la lotteria degli scontrini... - news_mondo_h24 : Al via la lotteria degli scontrini. Premi fino a un milione: il regolamento - libellula58 : RT @LaNotiziaTweet: Al via da domani la #LotteriadegliScontrini. L’11 marzo la prima estrazione dei premi. Ecco tutto quello che c’è da sap… - ve10ve : RT @LaNotiziaTweet: Al via da domani la #LotteriadegliScontrini. L’11 marzo la prima estrazione dei premi. Ecco tutto quello che c’è da sap… - MimidiRosa1 : RT @LaNotiziaTweet: Al via da domani la #LotteriadegliScontrini. L’11 marzo la prima estrazione dei premi. Ecco tutto quello che c’è da sap… -