Zirkzee e il Parma: countdown. Cutrone-Valencia ok. Udinese mai in pole (Di sabato 30 gennaio 2021) Joshua Zirkzee e il Parma: siamo finalmente agli sgoccioli, anche in questo caso il Parma arriva appena in tempo, all’interno di un mercato molto difficile. E’ vero, un grande colpo come Man, ma anche troppe indecisioni e acquisti consegnati in ritardo. Zirkzee è un attaccante di assoluto talento, classe 2001 e qualità fuori discussione. Intanto, Patrick Cutrone entro la giornata di domani raggiungerà Valencia per mettersi a disposizione del nuovo club: operazione in prestito secco dal Wolverhampton. L’ex Milan era stato accostato all’Udinese, anzi l’affare con il club friulano veniva addirittura considerato in dirittura, nulla di tutto questo. Cutrone era stato sondato da Benevento (prima che andasse su Gaich) e dal Parma prima che ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Joshuae il: siamo finalmente agli sgoccioli, anche in questo caso ilarriva appena in tempo, all’interno di un mercato molto difficile. E’ vero, un grande colpo come Man, ma anche troppe indecisioni e acquisti consegnati in ritardo.è un attaccante di assoluto talento, classe 2001 e qualità fuori discussione. Intanto, Patrickentro la giornata di domani raggiungeràper mettersi a disposizione del nuovo club: operazione in prestito secco dal Wolverhampton. L’ex Milan era stato accostato all’, anzi l’affare con il club friulano veniva addirittura considerato in dirittura, nulla di tutto questo.era stato sondato da Benevento (prima che andasse su Gaich) e dalprima che ...

DiMarzio : #Zirkzee al #Parma, parti a lavoro per le firme - DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, sempre più vicino #Zirkzee, anche se emergono nuovi dettagli sulla trattativa - DiMarzio : #Parma, prosegue la trattativa per Zirkzee e avanza Musacchio: il punto tra attacco e difesa - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: Parma, Zirkzee in arrivo: il Bayern non lo ha convocato. Le news di calciomercato - SkySport : Parma, Zirkzee in arrivo: il Bayern non lo ha convocato. Le news di calciomercato -